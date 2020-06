Las duras críticas que ha recibido J Balvin por haberse burlado de Shakira

Durante una entrevista para la revista Billboard, el cantante colombiano J Balvin generó polémica debido a que aparentemente se burló de Shakira.

En la conversación, la periodista le pregunta a Will.i.am, uno de los integrantes de la agrupación The Black Eyed Peas, sobre con cuál de los dos artistas colombianos tuvo que ser más "flexible" al momento de trabajar y este responde de manera jocosa que con Shakira, situación que generó risas entre todos, particularmente de J Balvin.

Le puede interesar: Empresario británico denunció a Maluma por extorsión

Posterior a eso J Balvin dice "Oh por Dios. Nunca he trabajado con Shakira antes, supongo que así debe ser. ¿Qué dicen ustedes?"

"Pero, pero la razón es, he aprendido de ella, porque la manera en que lo hace es como una escuela. Es como, ok: número uno, arregla esto así, arregla mi nota; número dos, me gustaría que usaras esto; número tres y yo estaba como ¡wow!" le responde Will.

Lea también: Emotivos carteles invadieron Bogotá para promover la adopción responsable de mascotas

Finalmente, J Balvin señala "y luego vuelve al uno. (Risas) Vuelve al siete, vuelve al diez, vuelve al veinte y luego vuelve al uno, el uno es el uno".

Por supuesto las críticas no se hicieron esperar y los usuarios en redes sociales comenzaron a manifestar su desacuerdo con la actitud del colombiano.

#JBalvinIsOverParty

colombianos cuando nos relacionan con Shakira/colombianos cuando nos relacionan con J Balvin. pic.twitter.com/vfOMtyE01P — 𝐿𝒾𝓃𝒶 ♡ (@QueenHepburnn) June 25, 2020