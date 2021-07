“Me encerró en un baño”: Viña Machado reveló acoso de director de televisión

La modelo y actriz colombiana Viña Machado habló con ‘Diva Rebeca’ en su canal de YouTube sobre aspectos de su vida profesional, pero también sobre algunos detalles de su parte personal.

Uno de los momentos que más impactó a quienes vieron la entrevista fue cuando ‘Rebeca’ le preguntó a la actriz si había sufrido de acoso en algún momento de su vida. De inmediato, la cara de Machado cambió y se tornó seria para revelar un mal momento que vivió con un director de televisión.

“Una vez un director me encerró en un baño. Yo tengo dos hermanos mayores y uno de ellos se encargó de enseñarme a dar puños y mi mamá me enseñó a defenderme”, mencionó.

Posteriormente, dio detalles de cómo sucedió todo y agradeció a su carácter y estatura que le permitieron salir de ese lugar.

“Una vez en Bogotá, un director, porque nunca más en mi vida sufrí de acoso, nunca me sentí vulnerable, nunca me sentí expuesta, me encerró en un baño a hablarme de la escena y yo me puse como una fiera”, contó.

“Le dije: ‘sí señor, pero me puede hablar de esto en la cocina’, me puse muy nerviosa y me asaré. Afortunadamente soy grande, soy alta, entonces la altura hace que tengas un poder ahí, una energía un poco más arriba y me salí”, agregó.

Finalmente, mencionó que terminó las grabaciones ese día y dio por terminada su participación en la producción.

“Nunca más. ¿Puedes creer que no me sé la cara del hombre? No sé cómo se llama el señor, no tengo registro fotográfico del hombre en mi memoria”, dijo.