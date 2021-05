Me están censurando en Instagram: Carolina Ramírez

Desde las horas de la mañana, cientos de personas han denunciado que las publicaciones de sus historias que tenían que ver con el paro nacional, fueron borradas de la red social antes de cumplir con las 24 horas establecidas por esta plataforma.

Tanto personalidades con muchos seguidores como ciudadanos sin reconocimiento han denunciado que no les ha sido posible publicar nada relacionado con las manifestaciones que se viven fuera y dentro del país por las inconformidades con el gobierno del presidente Iván Duque.

Los afectados creen que esto se trataría de algún tipo de censura por parte de Instagram para que no se difunda en otros países la información sobre lo que pasa en Colombia.

¿A ustedes también les han borrrado historias en Instagram?



¡Que pare la censura!#SOSColombiaDDH #ParoNacional — Mafe Carrascal 💚 (@MafeCarrascal) May 6, 2021

.@instagram responde a Colombia en este momento coyuntural con CENSURA. pic.twitter.com/j9NccdbmXh — · LosPetitFellas · (@LosPetitFellas) May 6, 2021

Uno de estos casos ha sido el de la reconocida actriz Carolina Ramírez quién se ha manifestado activamente en contra de la violencia en el país, denunció a través de su cuenta de Twitter como una de sus historias publicadas en Instagram no aparece en pantalla.

“Alguien queriendo ver mis historias y a los demás no les llegan las notificaciones ni les aparezco en la pantalla de inicio (como solía pasarles) ... ¿ahí qué o qué?”, expresó la actriz.

Alguien queriendo ver mis historias y a los demás no les llegan las notificaciones ni les aparezco en la pantalla de inicio (como solía pasarles)... ahí qué o qué? pic.twitter.com/WcdjbSAntn — Carolina Ramirez Q (@caroramirezquin) May 6, 2021

Efectivamente me están censurando en Instagram. Alguien conocedor del tema podría darme una mano? — Carolina Ramirez Q (@caroramirezquin) May 6, 2021

A pesar de las denuncias de los internautas a través de Twitter y de otras plataformas, la red social no se ha pronunciado oficialmente.

Por otro lado, algunas personas han buscado una solución para los manifestantes que graban a través de Instagram para que puedan seguir registrando en sus celulares lo que pasa durante las manifestaciones.

Una publicación que menciona a la ciudadana Alejandra Sarria se hizo viral a través de Twitter debido a que según se explicó, es experta en algoritmos y medios digitales, y recomienda a los manifestantes grabar con filtros para que los videos no puedan ser borrados.

Debido a esto, en la red social ya circula un filtro que graba con fecha y hora exacta para evidenciar cualquier denuncia de abuso policial.

Además, recomiendan no usar la bandera de Colombia, no usar los hashtags con los que se ha viralizado la información y no compartir información falsa.