Mi dinero es 100% legal: Epa Colombia volverá a lanzar billetes desde helicóptero

El pasado 4 de octubre la influenciadora digital fue noticia nacional luego que se grabará en un helicóptero con unos fajos de billetes en sus manos con la intención de lanzarlos por el aire para repartir algo de su fortuna. La mujer lanzó billetes de 50.000 pesos desde un helicóptero en la sabana de Bogotá.

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, apareció en sus redes sociales un par de días de polémico y criticado acto para explicar las razones que la llevaron a lanzar el dinero, afirmando que es la Kardashian colombiana y que volvería a realizar acciones como esta con el objetivo de ayudar a las personas de escasos recursos.

Barrera le respondió a todos aquellos que la han señalado de actos ilícitos, como lavado de activos o evasión de impuestos por este tipo de actos: "Mi dinero es 100 %, la Dian podría venir a visitarme y estoy segura que me condecoraría porque pago mis impuestos".

Asimismo, aseguró que en ocasiones pasadas ha realizado donaciones a fundaciones y organizaciones, pero que el dinero ha sido utilizado con otros fines, indicando que la habían estafado.

"¿Estás brava, amiga, porque tiré dinero de un helicóptero?, ¿Tú sabes cuánto dinero me han robado las fundaciones? Amiga, no me critiques", comentó.

Aseguró que realizará otro sobrevuelo lanzando billetes en las localidades de Bogotá de Soacha y Ciudad Bolívar, sin mencionar las posibles fechas: "Voy a bajar el helicóptero lo que más pueda para tirar los billetes".