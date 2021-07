No veo cercano que el mundo pueda vivir sin intervención militar: Oliver Stone

Oliver Stone, ganador de los premios Oscar, habló desde Cannes en La W sobre lo que piensa de la intervención militar y dijo que “no creo que vaya a pasar por ahora, pero si hay mucha presión de los Estados Unidos a los países europeos y a América Latina”.

Indicó que “en Estados Unidos no están recibiendo noticias imparciales o del otro lado, por ejemplo, las que salen de Rusia, de Ucrania y de los chinos. No sabemos qué piensan ellos, entonces toca ir a esos medios de comunicación para buscarlas porque no llegan por los estadounidenses”.

Dijo que “las noticias procedentes de esos países están bloqueadas en Estados Unidos y no se puede ver otra perspectiva distinta”.

Le puede interesar:

Además, expresó que “los Estados Unidos no recibe ningún tipo de crítica desde el 2001 y no se puede cuestionar las políticas públicas, por eso no veo cercano que un día podamos vivir sin intervención militar”.