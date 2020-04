“Queríamos tener algo de Colombia en 'La Casa de Papel'”: guionista de la serie

El éxito de la serie española, ‘La Casa de Papel’, ha sido inminente pues en la primera semana de haberse estrenado la última temporada fue vista por más de 34 millones de espectadores.

Detrás de esta increíble producción está la creatividad de Javier Gómez Santander, un periodista de 36 años que dejó a un lado esto y pasó a ser guionista y coordinador de guion de la serie.

“Alex Pina me invito a ser parte de la producción. Él es reconocido por otras grandes series. El problema es que yo no había un guion en mi vida y me enseñó. Poco a poco aprendí el oficio y hoy en día soy el jefe de guion de esta locura que es ‘La Casa de Papel’”, contó.

En cuando al trabajo que hacen los guionistas de la serie “que son entre 5 y 6 acá en España”, explicó, “aquí se reúnen en parejas y el jefe de guionistas es el que mantiene el camino pues yo sé el inicio y cómo va transcurriendo”.

Agregó que “tiramos mucho trabajo a la basura. Hay capítulos que tienen 42 versiones, hacemos muchas versiones porque queremos que nos sorprenda a nosotros y hacer cosas originales”.

El español desmintió que la quinta temporada ya estuviera escrita, pero dijo que sabía muchas cosas que iban a estar en secreto por ahora.

Asimismo, recordó la idea de los nombres de ciudades en la serie, “tuvo un componente de casualidad, estábamos buscando los nombres de los miembros de la banda y Alex llevaba un saco que decía Tokio y uno de los directores de capítulos dijo que ese nombre sonaba muy bien”.

Finalizó diciendo que el nombre de Bogotá lo pusieron cuando estaban en la capital de Colombia, “nosotros escribimos mucho allá, en la costa, en Bogotá, en el eje cafetero (...) Vamos siempre que podemos. De hecho el atraco lo diseñamos entre Cartagena y Barú”.

“Pusimos el nombre de Bogotá porque estábamos allá, tenemos mucho cariño a Colombia y dijimos que algo del país tenía que estar en la serie”.

