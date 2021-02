Rachel Zegler, otra colombiana en el Universo Extendido de DC

La actriz colombiana Rachel Zegler formará parte de la cinta de superhéroes "Shazam!"

"Estoy más que eufórica de unirme a este increíble reparto en esta historia genial", escribió en su Instagram.

También manifestó que se siente afortunada “de ser otra colombiana uniéndose al Universo Extendido de DC (DCEU, en inglés). Besitos para Sasha Calle".

Recordemos que Sasha Calle es otra colombiana que anunciaron la semana pasada como la nueva Supergirl de “The Flash”.

El portal The Wrap explicó que Zegler estará en "Shazam: Fury of the Gods", el título de la continuación de "Shazam!", sin embargo, aun no se conoce bien el papel que realizará.

Cabe resaltar que Rachel Zegler es coprotagonista de la nueva "West Side Story" que ha rodado Steven Spielberg.