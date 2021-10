“Se los di con unas ganas”: Aida Victoria Merlano por su beso con Lina Tejeiro

La influencer Aida Victoria Merlano se sinceró a través de sus redes sociales luego de protagonizar un beso con la actriz Lina Tejeiro. Hace unos días fueron motivo de comentarios por su apasionado momento y que algunos internautas criticaron.

En su momento, Lina Tejeiro aseguró que le habían deseado la muerte por besarse con una amiga, acto que ella rechazó. Incluso contó que debido a esa situación desarrolló una “empatía” por aquellos que temen por expresar sus sentimientos.

Aunque ambas confesaron que solo se trataba de un beso entre amigas, Aida Victoria Merlano también se pronunció sobre el tema. Con su característico estilo se refirió a los ataques que recibió su amiga.

“No me creo la forma en que la gente está atacando a Lina por unos picos, ¿por favor? La gente morronga cree que soy lo peor que le paso al mundo entonces no me siguen y no tengo quién me ataque”, fueron las palabras de la influencer.

En sus declaraciones también aprovechó para referirse sobre sus besos. “Yo sí se los di con unas ganas, tiene una trompa deliciosa, yo le daría cinco, cinco mil, 500 mil, los que ella quisiera”, aseguró Aida Victoria Merlano.

Tras sus declaraciones que fueron replicadas en varias páginas de Instagram salieron algunos internautas en apoyo a su beso. Incluso dijeron que no se justificaban los ataques por la escena.

A continuación las palabras de Aida Victoria Merlano y las fotos de su beso con Lina Tejeiro.