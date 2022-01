“La única persona denigrada he sido yo y no creo que sea el único”: Benito Osorio

Benito Osorio, exgerente del fondo ganadero de Córdoba y exgobernador del mismo departamento, quedó en libertad transitoria luego de colaborar con la JEP con testimonios y documentos sobre nexos de algunos ganaderos y políticos con los paramilitares.

En exclusiva con Sigue La W, señaló que por tener alianzas con las autodefensas hasta ahora solo ha pagado él y está seguro que no es el único que ha hecho estas prácticas: “La única persona que ha purgado y que ha sido en Colombia condenado y denigrado he sido yo, no conozco a nadie más y no creo que yo sea el único; deben estar encubriendo a muchas personas que tuvieron relación con las autodefensas”.

Además, agregó que teme por su vida y la de su familia, por lo que le pide a las autoridades competentes que le garanticen el derecho a vivir. Además, contó que las declaraciones contra José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, las ha realizado desde el 2011.

“Por supuesto está en riesgo mi vida y la de mi familia. No puedo responsabilizar a alguien si me pasa algo, la verdad es muy difícil. Le pido a las autoridades competentes, a la JEP que evalúe la situación de mi familia porque deben venir represalias de todo tipo”, dijo.