La fecha máxima que tienen los candidatos para definir su fórmula vicepresidencial

Colombia

Los candidatos presidenciales tienen plazo hasta el próximo viernes 18 de marzo para definir los movimientos que consolidarán sus aspiraciones a la Presidencia de Colombia, pues la Registraduría tendrá que anunciarlo el domingo 20 de marzo.

De esta forma, los candidatos presidenciales tendrán que definir quién los acompañará en la vicepresidencia para el nuevo Gobierno que se determinará en las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.

Pacto Histórico

En el Pacto Histórico, aunque el triunfo del candidato Gustavo Petro no fue sorpresa política, los más de 783.100 votos que recibió Francia Márquez demostraron el masivo apoyo feminista, afrodescendiente.

No es para menos, pues Márquez superó en número de votos a Sergio Fajardo, David Barguil, Alejandro Char, Jorge Enrique Robledo y otros más.

La decisión dejó en aprietos a Gustavo Petro, quién había manifestado no estar de acuerdo con la decisión de que quien quedara en el segundo puesto de la consulta sería la fórmula vicepresidencial del ganador, sin embargo, el exalcalde no se ha pronunciado frente al tema.

Al respecto, Francia Márquez, el La W indicó sobre si le preocupa la posibilidad de que Gustavo Petro no la designe como su fórmula vicepresidencial de cara a la primera vuelta que: “no me preocupa, en absoluto. Me preocupa que este país no cambie, que mi gente siga sufriendo, que la paz no llegue a los territorios, que niños y niñas siguen muriendo de hambre, que a los jóvenes les saquen los ojos por reclamar dignidad y educación en las calles, que a las mujeres o a los líderes sociales nos sigan silenciando. Eso sí me preocupa”.

Campaña Gustavo Petro, Foto: Colprensa. Ampliar

Coalición Centro Esperanza

“Son muchos los obstáculos que he enfrentado”: Sergio Fajardo sobre su triunfo en Coalición Centro Esperanza

En la coalición Centro Esperanza tampoco se ha definido nada, aunque en su discurso después del triunfo, Sergio Fajardo anunció que su fórmula vicepresidencial sería una mujer.

Campaña Sergio Fajardo. Foto: Colprensa. Ampliar

Equipo por Colombia

El ganador del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, manifestó que cuando conformaron la coalición acordaron que quien ganara de esa agrupación política tenía la potestad de decidir quién sería su fórmula vicepresidencial, sea un integrante de la coalición o alguien externo.

Después de la celebración del triunfo de Gutiérrez, los miembros del Equipo por Colombia sostuvieron su primera reunión, en la que hablaron sobre los próximos retos que avecinan.

“Ayer dimos un gran paso juntos. Este es sólo el comienzo, que nos llevará a ganar la Presidencia para liderar el gran proceso de transformación que necesita Colombia. Unámonos en torno al modelo de país que nos permitirá cambiar para avanzar”, expresó Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

Para ratificar ese pensar, el exministro Óscar Iván Zuluaga anunció este lunes que renunciaba a su aspiración presidencial para apoyar la candidatura de Gutiérrez, hecho que dejó al Partido Centro Democrático sin candidato presidencial único.

Cambio Radical también está a la espera de definir quién será su candidato presidencial, puntualmente sobre la posible candidatura del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien no negó ni aceptó su posible aspiración.