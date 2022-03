“Yo creo que he sido el negro más atacado en Colombia por racismo”: Miguel Polo Polo

En diálogo con Sigue La W, El representante por la Comunidad Afro Miguel Polo Polo habló acerca del racismo y la discriminación que hay en Colombia contra la raza negra y señaló que él cree ser “el negro más atacado” por esta problemática en el país.

“Yo he sido víctima de racismo, yo creo que he sido el negro más atacado en Colombia por racismo, ahí está de muestra Juanpis González, muchos sectores políticos que como yo soy negro pero mis ideas no van con las de ellos entonces ahí si no valen mis derechos y si vale la discriminación, esa es la hipocresía que sí hay que acabar”, comentó.

Polo Polo, además agregó que no puede acabar la discriminación, pero sí la combatirá: “para mí es importante combatir la discriminación, pero con mis capacidades no la voy a acabar, Obama no pudo en Estados Unidos, eso es algo de la gente que es muy de la naturaleza de gente que es idiota, que es imbécil”.

En otra parte de la entrevista con Sigue La W, Miguel Polo Polo se refirió a las oportunidades de las comunidades Afro en Colombia: “No estoy de acuerdo que los negros no tengamos posibilidad por ser negros, ese tipo de ideas que por ser de color no logras las cosas son las excusas de los mediocres”.