A la cárcel los sujetos que fueron arrollados tras hurtar a un hombre en Bogotá

Bogotá

Tras el robo ocurrido en las últimas horas en Bogotá, en donde dos delincuentes resultaron arrollados por un hombre que había sido robado minutos antes y al que le habían disparado, una juez los envió a la cárcel luego de la audiencia que se realizó. Allí se les imputó el delito de hurto calificado.

Por eso, la juez dispuso que fueran enviados a un centro carcelario. “Para los fines legales pertinentes, comedidamente informo a usted, que este Juzgado, mediante diligencia de audiencia celebrada en la fecha, dispuso Imponer Medida de Aseguramiento consistente en Detención preventiva en Establecimiento Carcelario, en contra del señor Brayan Gómez en razón del caso de la referencia.”, señala el juzgado 12.

“Para los fines legales pertinentes, comedidamente informo a usted, que este Juzgado, mediante diligencia de audiencia celebrada en la fecha, dispuso Imponer Medida de Aseguramiento consistente en Detención preventiva en Establecimiento Carcelario, en contra del señor Edward Macías”, complementó.

#Bogotá | A la cárcel fueron enviados los sujetos que fueron arrollados por un hombre al que minutos antes habían robado y disparado en el norte de la ciudad. Le habían hurtado un reloj de 40 millones de pesos y 2 celulares. pic.twitter.com/J8HuHNVL0y — W Radio Colombia (@WRadioColombia) May 16, 2022

El intento de robo terminó con un accidente vehicular en el barrio Los Rosales de la localidad de Chapinero. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a un hombre que se transportaba en un carro BMW.

Según la victima, los delincuentes hurtaron pertenencias valiosas, entre ellas un reloj Cartier avalado en 40 millones de pesos, pero no lograron escapar debido a que el conductor se dio a la persecución de los ladrones, quienes habrían accionado un arma de fuego contra él.

“Yo iba en mi automóvil, iba sin techo, es un convertible, me abordaron dos hombres en moto me pusieron un revólver en la cabeza, me dijeron que me iban a matar, les entregué un reloj de 40 millones, dos celulares y una cadena, después de eso, dijeron que me iban a matar, yo arranqué y ellos siguieron detrás del carro, me dispararon, sentí el disparo y decidí embestirlos para detener esos disparos, los arrolle contra otra camioneta, cuando gracias a la policía bajaron dos motos y lograron capturarlos”.

Sabía que en cualquier momento podía pasar y pasó. En plena 72 con cra. 5a en Bogotá, dos sujetos nos abordaron en una moto para robarnos. Nos quitaron todo.



Nos amenazaron, nos dispararon y mi jefe como pudo los embistió para repeler los disparos.



Final feliz: los agarramos. pic.twitter.com/57ZBm3jBKB — José Antonio Araújo Pitre (@JoseAraujoP) May 14, 2022