Inmovilizarán a vehículos que ofrezcan servicios de transporte ilegal en Santa Marta

Luego de las denuncias por parte de los conductores de taxis en Santa Marta, relacionado con el transporte ilegal en la ciudad, los afectados se reunieron con la alcaldía, quienes le plantearon a la mandataria distrital sus necesidades e inquietudes.

“En Santa Marta no hay cabida para la ilegalidad. No vamos a permitir que se preste un servicio ilegal que no cumple con la reglamentación y las disposiciones de ley. Intensificamos controles para que las aplicaciones de servicio de transporte no tengan cabida en la ciudad” precisó la alcaldesa Virna Johnson.

De acuerdo con las autoridades, ha habido un incremento considerable de carros particulares prestando este servicio por medio de plataformas digitales, por lo que intensificarán los controles con los agentes de movilidad hasta llegar a la inmovilización de vehículos y suspensión de licencias.

Se conoció por parte de la Secretaría de Movilidad que en próximos días la Alcaldía Distrital emitirá la resolución con la que se comenzará la suspensión de las licencias de conducción a quienes incumplan la ley.