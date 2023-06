Gustavo Petro pidió renuncia protocolaria al presidente del FNA, Gilberto Rondón

En las últimas horas W Radio conoció que el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia de Gilberto Rondón presidente del Fondo Nacional del Ahorro.

Esto, tras las denuncias de Sigue La W en las que se expusieron que, para conseguir el apoyo de los congresistas liberales en el trámite de las reformas del Gobierno, se han recibido cerca de 250 hojas de vida para puestos que quiere ese partido en el Fondo Nacional del Ahorro y se han aceptado y contratado a más de 100.

Cabe recordar, que Sigue La W también reveló que desde el 1 de mayo, justo cuando se empezó a definir el futuro de la reforma a la salud, se disparó la contratación para las cuotas de los rojos.

Sumado a esto, el mismo Gilberto Rondón, en los micrófonos del programa indicó que el Partido Liberal tienen derecho a una participación política por ser partido de Gobierno.

Mucho afán ha tenido por estos días el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, (FNA), Gilberto Rondón, para contratar los perfiles que le están llegando desde la bancada del Partido Liberal en el Congreso de la República. La pregunta es, ¿lo está haciendo a cambio de darle el sí a la reforma a la salud?

Aunque para nadie es un secreto que el abogado boyacense Gilberto Rondón es una de las cuotas o representaciones políticas de Cesar Gaviria en este Gobierno, muchos se sorprendieron porque prácticamente el funcionario estaría llenando la entidad con las hojas de vida que los congresistas liberales han entregado a pesar de que muchos de ellos estuvieron de acuerdo con abandonar la coalición y no apoyar los proyectos de la actual administración, ¿le está metiendo goles al Gobierno? No se puede olvidar que desde que se rompió esa coalición el presidente Petro dio la orden que no le dieran nada al expresidente Gaviria.

Fuentes consultadas por Sigue La W coinciden en que la forma más expedita de convencer a los congresistas fue repartiéndole puestos a diestra y siniestra y convertir el FNA en un botín. Esa decisión se habría materializado en un encuentro que se llevó a cabo hace tres semanas en la ciudad de Bogotá, en el que, según pudimos establecer, el Gobierno reunió a la mayoría de los representantes liberales y con la presencia de Gilberto Rondón, les pidió que apoyaran la iniciativa.

Rondón dejó claro que en el Fondo Nacional del Ahorro no es una bolsa de empleo para el Partido Liberal. “Yo no he hecho ningún escrito en el computador y sé que el FNA tampoco lo ha hecho (…) De las nueve vicepresidencias que tiene el Fondo actualmente no he podido nombrar seis porque todas las personas tienen que cumplir unos requisitos rigurosos”.

Agregando que “yo tengo que contribuir que las reformas del Gobierno salgan adelante. Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no porque yo no tengo la cuenta, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho porque estamos en una democracia pluralista y participativa. El que gana las elecciones gobierna con su gente”.

En esa misma línea, Rondón destacó que “esto no es mermelada, es una participación burocrática legal. La mermelada son los contratos, eso es distinto”.

Po último, el presidente del FNA indicó que el Partido Liberal tienen derecho a una participación política por ser partido de Gobierno.

“A mí el Gobierno no me ha pedido nada, los congresistas no me han dicho nada. Yo, por iniciativa propia, estoy diciendo que si tienen una hoja de vida que le sirva al Fondo, que me la traigan. No es cierto que se haya dicho que les vamos a dar tantos puestos, eso es falso”, puntualizó.