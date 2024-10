Si uno no confía en sí mismo, no llega a ninguna parte: Diego Trujillo sobre ser actor

Este lunes 7 de octubre, en una nueva edición del programa Mujeres W se dio un espacio para, en materia de género, abrir las puertas a un invitado distinto: se trata del destacado actor colombiano Diego Trujillo, reconocido por papeles en telenovelas de la televisión nacional como ‘Los Reyes’, ‘El Capo’, ‘A corazón abierto’, y además, más recientemente la serie ‘Griselda’ de Netflix.

“Me gusta trabajar con mujeres, los hombres son más marrulleros. Las mujeres, en su mayoría, son más confiables, me gusta su cautela, y de hecho, por eso es que se mueren más los hombres”, dijo Trujillo en su primera intervención.

Además, el reconocido actor destacó que “ las mujeres son cautelosas, precavidas; me gusta su sensibilidad , en fin, tienen muchísimos atributos”.

Por otro lado, Trujillo se refirió a la importancia que tiene el papel de la confianza en la vida del ser humano. “Uno debería confiar, deberíamos confiar a pesar de lo que sucede, de las circunstancias. En este país es difícil confiar, nos han enseñado a no dar papaya, y a ser precavidos; yo confío hasta que demuestre lo contrario”.

En esa línea, aclaró que “desconfiar de entrada genera a una ruptura”.

Por otro lado, se refirió a este mismo concepto, pero aplicado a su carrera: la actuación. “La confianza es determinante, el entrenamiento actoral se fundamenta en engrandecer el autoconocimiento y la aceptación de uno mismo, si uno no confía en sí mismo, no llega a ninguna parte ”.

Así, Trujillo se adentró, como tal, en su carrera profesional. “Yo comencé a hacer teatro en el colegio, ser actor no era una carrera que existiera en Colombia, lo más cercano al arte fue la arquitectura”, dijo.

Durante su etapa de exploración profesional, comentó que “un compañero del colegio que estaba haciendo una novela me sugirió para un personaje de reparto, ese día dije ‘esto es lo mío’”.

Sin embargo, Trujillo subrayo que “la actuación en Colombia es particular, no es lo mismo actuar en Colombia que en EE.UU. aquí hay que hacer de todo, uno no se puede quedar sentado esperando a que lo llamen”.

Trujillo, que ahora también es director, dijo, entre risas, que el mensaje a los actores es “que se aprendan la letra (...) uno no puede dirigir a un actor que no se aprenda la letra. En otros países los actores llegan con el texto aprendido, sino no los reciben”.

Desde otro aspecto, habló sobre lo que le ha dejado la carrera de actuación en su vida y cómo lo ha ayudado, a lo que respondió que “de todas las formas. El camino del actor, en mi caso, que no me formé como actor, que mi formación es empírica, me ha permitido el autoconocimiento, elevar la autoestima, superar la timidez, explorarme en mil facetas. Me llevó a escribir obras de teatro y ahora a dirigir. Es una exploración constante, muy personal, que es enriquecedora”.

Sobre las nuevas generaciones de la actuación que, tal vez, podrían usar métodos diferentes para estudiar este arte como el internet o las redes sociales, mencionó que “la base de todo esto es el teatro, en este no hay posibilidad de hacer algo distinto a pararse, decir un texto y conmover”.

Finalmente, Diego Trujillo dejó una reflexión en Mujeres W. “En Colombia deberíamos hacer el esfuerzo en confiar, en creer que lo que se vende está bueno, que si alguien nos pide algo es de buena fe: si eso se vuelve un común denominador en un país tan desconfiado y violento, creo que es un gran aporte que le haríamos a la sociedad”.

Escuche la entrevista completa a continuación: