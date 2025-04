Gustavo Petro respondió a carta de Leyva: “¿Es que París no tiene parques, museos, librerías?”

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a la carta que publicó el excanciller Álvaro Leyva en la mañana de este miércoles, 23 de abril, y en la que hizo duras afirmaciones contra el mandatario, incluso, mencionó que jefe de Estado colombiano se perdió dos días en París, Francia.

En la carta, Leyva relató cómo el presidente Petro, durante una visita de Estado a París, desapareció por dos días. Expresó que en ese momento se había dado cuenta que el mandatario tenía “problemas de drogadicción”.

Ante esto, Petro escribió en su cuenta de X: ¿Es que París no tiene parques, museos, librerías, más interesantes que el escritor para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante”, respondió el mandatar.

“¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París, muchísimo más interesantes que el escritor?”, añadió.

La única manera para que la prensa públique cartas, es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa.



¿Es que Paris no tiene parques, museos, librerias, más interesantes que el escritor, para pasar dos días? Casi todo en París es más interesante.



¿Es que acaso… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 23, 2025

En la carta publicada en redes sociales el excanciller Álvaro Leyva también agregó: “Los recuerdos que todavía tengo frescos de episodios ocurridos, siendo yo el primer testigo, me producen aún desazón y desconcierto (…) Uno de ellos es la ocasión en la que usted desapareció dos días en París durante una visita oficial”

“Como si la inteligencia francesa fuera incompetente como para no haber conocido de su paradero. Momentos embarazosos para mí como persona y como su canciller y muchos más cuando supe dónde había estado”.

De otro lado, se refiere a la hoy canciller, Laura Sarabia, quien, según él, era dueña del tiempo del presidente y de “algunos quehaceres suyos”.

“Asumí la Cancillería con ánimo desprevenido, con deseos sí de lucirme, buscando que usted alcanzara a ser un líder continental y una esperanza mundial. Pero me sorprendió desde un comienzo que no nos pudiéramos sentar en ningún momento para trazar la política exterior del Estado. Cuando iba a buscarlo, la señora Sarabia, conocida de autos, me hacía esperar por horas con la excusa de que usted eventualmente me recibiría”.

“Tantas veces ocurrió lo mismo que finalmente comprendí que ella era la dueña de su tiempo, de algunos quehaceres suyos y que, además, le satisfacía algunas necesidades personales”.

Manifestó también que desde ese entonces se dio cuenta que Petro no hablaba “recurrentemente” con sus ministros, “casi nunca”, y que el círculo de confianza del líder de la Colombia Humana era reducido.

De la misma manera, arremetió contra Petro por sus “desapariciones, llegadas tarde, inaceptables incumplimientos, viajes carentes de sentido, frases incoherentes, cuestionadas compañías, según algunos, y otros descuidos suyos”.

Finalmente, Leyva le ‘aconsejó’ al presidente de la República que “desvincule” a las personas que se han aprovechado de él, señalando al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la canciller Sarabia.

