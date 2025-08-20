Juez federal negó petición para publicar testimonios del gran jurado en el caso Epstein

Un juez federal rechazó este miércoles 20 de agosto la petición del Departamento de Justicia de EE.UU. para hacer públicos los testimonios y las pruebas presentadas al gran jurado en el caso del pederasta Jeffrey Epstein por considerar que no aporta información nueva al expediente de investigación que ya posee esa oficina.

El magistrado Richard Berman, del Distrito Sur de Nueva York, dijo en su fallo que el Gobierno del presidente Donald Trump no demostró que exista una “circunstancia especial” para justificar la divulgación de las transcripciones y las pruebas documentales en el polémico proceso al financiero, fallecido en una prisión en 2019 mientras esperaba juicio.

“La información contenida en las transcripciones del gran jurado sobre Epstein palidece en comparación con la información y los materiales de la investigación sobre Epstein que obran en poder del Departamento de Justicia”, escribió el juez en una decisión de 14 páginas.

Berman es el tercer magistrado federal que se niega a divulgar pruebas y testimonios relacionados con Epstein ante un gran jurado, que por regla general suelen permanecer sellados.

Otro juez de Nueva York ya había rechazado el pasado 11 de agosto una petición similar del Departamento de Justicia en el caso criminal contra Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Epstein. El Departamento de Justicia también pidió sin éxito la publicación de materiales del gran jurado a un tribunal de la Florida.

El pasado julio, el Departamento pidió revelar esta información en un escrito firmado por la fiscal general, Pam Bondi, y el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

En el documento, aseguraban que la solicitud respondía al interés público en torno a la investigación que realizó el propio Departamento y el FBI, que concluyó que Epstein no contaba con una “lista de clientes” famosos a los que había estado chantajeando.

La investigación dejó insatisfechos a los simpatizantes más acérrimos del movimiento Make America Great Again (MAGA), pues el presidente estadounidense, Donald Trump, había prometido revelar “la verdad” sobre el caso antes del comienzo de su segundo mandato.

La renovación del interés sobre el caso ha frustrado a Trump, que ha tratado de redirigir sin mucho éxito el descontento de su base, por lo que ha pedido a Bondi revelar toda la información sobre el caso, siempre y cuando los tribunales lo permitieran.

La polémica sobre el caso fue avivada con la publicación a fines de julio por The Wall Street Journal de una supuesta carta de contenido “obsceno” enviada por Trump a Epstein durante los años en los que eran amigos, algo que el presidente ha negado categóricamente diciendo la nota es “falsa” y por la que ha demandado al rotativo.

