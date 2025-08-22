Actualidad

Los ministerios de Transporte y Agricultura condenaron ataques terroristas

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, manifestó su solidaridad con las víctimas y pidió a las autoridades dar con los responsables.

Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, y María Fernanda Roja, ministra de Transporte. Foto: Colprensa.

Alejandro Esteban Arteaga

Desde las cuentas oficiales de las carteras de Transporte y Agricultura rechazaron los actos de violencia ocurridos en la tarde de este jueves.

En la cuenta de X del Ministerio de Agricultura, publicaron un mensaje de solidaridad con las víctimas de los ataques en el Valle del Cauca y Antioquia.

Desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural condenamos y rechazamos, de manera categórica, los ataques terroristas perpetrados este jueves, 21 de agosto, en Cali y el municipio de Amalfi, Antioquia”, se lee en la cuenta de X del Ministerio.

Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, manifestó su solidaridad con las víctimas y pidió a las autoridades dar con los responsables.

Duele que los violentos persistan en sus fórmulas obsoletas que solo traen más dolor y guerra. Mi solidad con las víctimas de los hechos ocurridos en #Cali. La Fuerza Pública y los organismos de inteligencia deben llegar al fondo y encontrar a los responsables. Solidaridad con esta hermosa y valiente ciudad y su gente”.

