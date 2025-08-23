Actualidad

Capturaron a alias ‘El Mocho’, señalado de coordinar el atentado con explosivos en Cali

El sujeto es señalado como coordinador logístico del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc.

Captura de alias &#039;El Mocho&#039;. Foto: Suministrada

Captura de alias 'El Mocho'. Foto: Suministrada

En un operativo en Cali, el Ejército, la Policía y la Fiscalía capturaron a alias ‘El Mocho’, cabecilla de las milicias urbanas de la Jaime Martínez. Es señalado de coordinar ataques con explosivos en Cali y Jamundí, además de reclutamiento forzado, extorsiones, homicidios y secuestros.

Las autoridades señalan a alias ‘El Mocho’ como coordinador logístico del frente Jaime Martínez y quien estaría vinculado, al parecer, al reciente atentado con camión bomba en la Escuela Militar Marco Fidel Suárez, así como a otros ataques con explosivos.

Noticia en desarrollo…

