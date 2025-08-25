Simulador de puntaje de crédito en línea: ¿Para qué sirve y cómo usarlo?

El historial crediticio es uno de los documentos más importantes para los colombianos, pues este es exigido por los bancos y demás entidades financieras a la hora de solicitar un crédito, o a la hora de comprar una caso o un vehículo a cuotas.

Es por eso que la central de riesgos DataCrédito Experian pone al servicio de todos la plataforma Mi Datacrédito, la cual le permite acceder y controlar su información crediticia.

Conocer su score, consulta de su historial, análisis de su perfil y los impactos, póliza de seguro y más son algunas de las funciones a las que puede acceder a través de dicha plataforma.

Sin embargo, una de las que más llama la atención es la consulta del score de crédito y el simulador de este score o puntaje.

¿Qué es el score de crédito?

Se trata del puntaje correspondiente a cada uno de los ciudadanos que tienen algún producto financiero u obligación.

Este se calcula por la cantidad y el comportamiento que ha tenido con cada uno de sus productos, es decir que, puede presentarse una variación en las centrales de crédito pese a cada uno de los diferentes operadores construyen su propio modelo matemático.

No obstante, aunque este es distinto, no es mucho lo que suele variar, si una persona está reportada en un operador, seguramente saldrá reportada en todos los demás.

¿Qué es el simulador de puntaje de crédito?

Se trata de una herramienta por medio de la cual puede visualizar diferentes opciones de accionables que podrían cambiar su puntaje de crédito, el cual es necesario mantener en positivo.

De acuerdo con MiDataCrédito, este, que está disponible las 24 horas del día, también lo deja ver el impacto de cada opción en una franja de tiempo de un mes y tres meses, comparándolo con el actual.

"El simulador de tu puntaje de crédito es el resultado de aplicar escenarios hipotéticos, no reales, de tu comportamiento crediticio. Una vez se aplican esos escenarios conocerás posibles rangos de tu score en el futuro“, detallan.

¿Cómo usar el simulador de puntaje de crédito?

Debe ingresar al portal de MiDataCrédito, hacer clic en el simulador de puntaje. Elija una de las opciones del simulador y seleccione ‘simular puntaje’. Allí, podrá ver el impacto en su puntaje de crédito de acuerdo con los rangos en los que se mueve el puntaje de crédito.

"Recuerda que el resultado que arroja el puntaje de crédito cambia a través del tiempo en función de dichos datos reales, lo cual lo convierte en una herramienta dinámica. Por eso, el score de una persona puede cambiar constantemente“, señalan.

¿La información del simulador de crédito es real?

Según mencionan desde Data Crédito sí, esta información se crea con base a las características de hábito de pago e historial crediticio.

"El simulador te orienta sobre rangos hipotéticos de tu puntaje de crédito, si estuvieras en ciertos escenarios no reales. El simulador no garantiza que obtendrás el rango de puntaje de crédito resultado de la simulación“, aseguran, detallando que el score utiliza como insumos estadísticos datos reales.

