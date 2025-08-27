El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Juan Manuel Santos sobre postura de Petro ante Cartel de los Soles: “es inexplicable”

El exmandatario de los colombianos Juan Manuel Santos estuvo en La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de las palabras del presidente de la República, Gustavo Petro, en las que negó la existencia del Cartel de los Soles.

“El Cártel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Le propuse a EE.UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter”, escribió Petro en su cuenta de X.

Ante esas declaraciones, Santos aseguró que es “inexplicable” que el presidente de Colombia niegue la existencia del Cartel de los Soles.

“Colombia ya había tomado un distanciamiento de Maduro. El régimen, luego de que no mostró las actas, es considerado ilegítimo. Además, Maduro está acusado por violación de derechos humanos, crímenes de guerra y la represión del pueblo venezolano”, sostuvo.

“Uno no se explica cómo el presidente de Colombia sale a negar algo cuando está a la vista de todos”, concluyó.

Escuche la entrevista completa con Juan Manuel Santos aquí: