¿Cómo saber si está reportado como deudor de alimentos? Consecuencias y certificado REDAM

Para saber si se está reportado como deudor alimentario moroso en Colombia, se debe buscar el Registro de Deudores Alimentaros Morosos (REDAM), que es un mecanismo de control, el cual busca garantizar el cumplimiento de obligaciones para todas las personas que hayan incumplido con sus obligaciones alimentarias.

Según la ley estatutaria 2097 de 2021, esta se aplica a quienes se encuentren en mora a partir de 3 cuotas alimentarias, sucesivas o no; estas pueden haber sido establecidas en sentencias ejecutoriadas, acuerdos de conciliación o títulos ejecutivos que tenga obligaciones de carácter alimentario.

¿Quién y cómo se inscribe a un deudor alimentario moroso?

Quién debe presentar la solicitud de registro es la persona que recibe el dinero, de manera que puede acercarse a donde un juez o la autoridad competente que tenga conocimiento del proceso de la cuota de alimentos, en donde deberá presentar una la solicitud, en la cual debe estar:

Nombre y apellido de quién se quiere registrar

de quién se quiere registrar Dirección actual o última conocida

Número de documento

Copia del documento que evidencie a obligación alimentaria

Cantidad de cuotas en mora parcial o total, junto con el monto e intereses de la obligación hasta la fecha de comunicación

hasta la fecha de comunicación Identificación de la autoridad que ordena el registro

Una vez inscrito, se notificará al deudor en los siguientes 5 días hábiles en los cuales se le dará una respuesta al trámite, además si este no está de acuerdo con la decisión se tiene plazo de 5 días hábiles para presentar una respuesta o justificación

¿Cómo saber si está inscrito y descargar el certificado?

En el buscador entrar https://carpetaciudadana.and.gov.co/

Registrarse completando todos los datos solicitados, creando un usuario

Activar la cuenta a través del correo electrónico

Regresar al portal

Iniciar sesión

Entrar en la pestaña llamada “MIS CATEGORÍAS”

Ingresar a la opción “SEGURIDAD, JUSTICIA, SERVICIOS NOTARIALES VUR, APOSTILLA”

Buscar la opción que dice “CONSULTA DEL CERTIFICADO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM” y darle clic

y darle clic Deslizar hasta el final de la página y dar clic en descargar

Así, debería encontrar el certificado descargado en su dispositivo en PDF con los datos que se diligenciaron, este cuenta con una vigencia de tres meses.

Consecuencias

No puede ser contratado para cargos públicos

No puede vender , traspasar o adquirir bienes

, traspasar o adquirir bienes No podrá solicitar un crédito o renovarlo en ninguna entidad bancaria

o renovarlo en ninguna entidad bancaria No podrá salir del país o realizar trámites migratorios

No se requerirá autorización de salida del país al padre o madre inscrito

