Autoridades aplicaron medida de extinción de dominio a 19 bienes de extraditable. Foto: suministrada.

La Policía, la Fiscalía y el FBI aplicaron medida de extinción a 12 lotes, una finca, dos vehículos, una casa, un parqueadero, un establecimiento comercial y un semoviente, pertenecientes al señalado narcotraficante José Orlando Buitrago Rodríguez, alias ‘Tito Borracho’, capturado en 2024.

El valor de las propiedades supera los 26.000 millones de pesos, entre las cuales figura una finca ganadera de 700 hectáreas y una empresa de seguridad que utilizaba como fachada para obtener armas para su organización.

Según información de inteligencia, el extraditable inició su actividad criminal hace más de 20 años, en laboratorios de cocaína de la región del Catatumbo, hasta convertirse en un capo que, con su estructura criminal, llegó a enviar a Estados Unidos 95.000 kilos de cocaína.

Este año la Policía Nacional ha aplicado la medida de extinción de dominio a 1.314 bienes, de los cuales 1.038 son producto del narcotráfico.

