Banderas de Israel y Colombia e imagen de referencia de carbón. Fotos: Getty Images

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Colombia es irrelevante” en producción de carbón en el mundo: ACM alerta afectaciones por decreto

Juan Camilo Nariño, presidente Asociación Colombiana de Minería (ACM), conversó con W Fin De Semana sobre el decreto del Gobierno Nacional que prohíbe la exportación de carbón a Israel, una medida que no tiene fecha final.

“Un país que desconoce los contratos firmados a largo plazo es un país que pierde credibilidad. (…) Hoy, lo que hacen es quitar los salvaguardas que respaldaban al Estado y sacan el decreto de prohibición total”, afirmó.

¿Qué tanto pesa Israel en las exportaciones de carbón de Colombia?

Nariño informó que Israel compra en el mundo alrededor de cuatro millones de toneladas de carbón, de lo que Colombia le proveía el 50%, “algo que ha venido bajando con el tiempo”.

“Lo que se hace con este tipo de decisiones es afectar el día a día de los colombianos. Israel sigue comprando en el mundo esos cuatro millones de toneladas. Otros reemplazaron a Colombia”, dijo.

Afirmó que “Colombia es absolutamente irrelevante” en la producción de carbón en el mundo, por lo que la medida del Gobierno Petro solo afectará a la economía del país. “Son ingresos funamentales”

“Este decreto ha hecho que las dos mayores compañías productoras de carbón del país anunciaran que disminuirán su producción en un 50%”, señaló.

¿Se vienen demandas para el Estado colombiano?

“Seguro las personas que tenían esos acuerdos firmados lo harán. Por cada 1 millón de toneladas de carbón que deja de exportar Colombia, el país deja de recibir 200.000 millones de pesos”, indicó.

¿Cuándo termina la regulación del decreto?

El presidente de la ACM reitero su molestia con el decreto y mencionó que esa es otra de las arbitrariedades del Gobierno que afectar al sector minero colombiano.

“Este es el gobierno que más ambición regulatoria ha tenido con el sector minero”, indicó.

Finalmente, aseguró que el país está perdiendo competitividad para llevar su carbón a los mercados en el mundo.

¿Qué dice el decreto que prohíbe exportar carbón a Israel?

“Queda estrictamente prohibida la realización de exportaciones de carbón al Estado de Israel bajo cualquier circunstancia. Las autoridades competentes deberán adoptar de manera inmediata y todas las acciones, medidas y procedimientos previstos en la Ley, con el fin de garantizar la efectiva aplicación de esta prohibición, sin excepción alguna”, se lee en el decreto.