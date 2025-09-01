Declaran calamidad pública en Soledad, Atlántico tras vendaval

La Alcaldía de Soledad, Atlántico, declaró calamidad pública y urgencia manifiesta durante un Consejo extraordinario de Gestión del Riesgo, para atender a las cientos de familias afectadas por el vendaval que se registró en el municipio este fin de semana.

Según las autoridades, la medida busca poder lograr responder rápidamente a la comunidad damnificada.

Adicionalmente, se adelanta la entrega de ayudas humanitarias a las familias afectadas, que incluyen materiales de construcción, colchonetas y elementos básicos para la restauración de las viviendas que resultaron con daños estructurales.

De acuerdo con el informe preliminar, son más de 700 familias damnificadas y 11 los heridos que dejó la emergencia en el noroccidente del territorio.

“La Red Hospitalaria de Soledad atendió de manera oportuna a las once personas que resultaron heridas durante el fenómeno natural. La administración municipal, en articulación con los organismos de socorro y la Oficina de Gestión del Riesgo, prioriza que las ayudas lleguen de manera inmediata a los damnificados”, señaló la Alcaldía.

Adicionalmente, también fue instalado un Consejo Extraordinario de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres en Soledad, para garantizar la atención y protección de la comunidad.

“Hoy más que nunca, nuestra prioridad es acompañar a las familias damnificadas. Estamos en terreno, escuchando a la comunidad y entregando las primeras ayudas, mientras avanzamos en el censo para llegar a cada hogar que lo necesite”, expresó la alcaldesa Alcira Sandoval.

Tanto la Gobernación del Atlántico, como la Policía Metropolitana de Barranquilla visitaron y apoyaron la atención a los afectados del fenómeno climático.

