Colombiano que quería recorrer Sudamérica en bicicleta murió en Brasil

Jhoan Manuel Zapata Rivera, un creador de contenido de 27 años conocido como “El Bendecido AQ”, empezó su recorrido hace ocho meses en Armenia.

Carlos Contreras

Jhoan Manuel Zapata Rivera, el colombiano de 27 años que quería recorrer Sudamérica en bicicleta, falleció en Brasil tras ser atropellado por una motocicleta el pasado sábado 30 de abril, según Crónica del Quindío.

Conocido en redes sociales como “El Bendecido AQ”, Jhoan empezó su recorrido hace ocho meses desde Armenia y su destino final era la ciudad de São Paulo. Además de conocer el continente, su otro objetivo era ir compartiendo con sus seguidores las experiencias vividas como viajero.

De acuerdo a lo recopilado por le medio local, el colombiano “arreglaba rejas, puertas y lo que le resultara con su pequeño equipo” para poder comer y pagar hospedaje durante la aventura.

“No paren de soñar y cumplir sus metas (sic) motívese todos los días por ser la mejor persona del mundo (sic) hay momentos duros pero pronto llegan cosas mejores (sic) Amén y Amén”, dice una de sus últimas publicaciones en Facebook.

La familia está solicitando el apoyo de la comunidad para la repatriación, debido a que no cuenta con los recursos necesarios.

