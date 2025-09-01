Más de 21.000 colombianos detenidos en el exterior: 10.000 ya han sido condenados

La W conoció datos que revelan que la cifra de colombianos detenidos fuera del país, ya supera los 21.352 casos entre 2014 y 2025. Los registros señalan que la mayor parte de los connacionales detenidos están en España (4.169), Estados Unidos (3.759) y Panamá (2.194), países que concentran casi la mitad de los casos.

Además de España, Francia es otro de los países europeos que concentra la mayor cantidad de colombianos detenidos con 71 casos y Alemania con 60 reportes. Mientras que los países con menos connacionales privados de la libertad son Noruega, con 1 caso, al igual de Indonesia.

En cuanto a la situación jurídica, 10.253 colombianos ya han sido condenados, mientras que 7.930 permanecen en investigación y 1.937 están en juicio. Otros 602 se encuentran en espera de deportación.

Respecto a los delitos, el narcotráfico encabeza la lista con 10.709 casos, seguido por robo y hurto (2.965), homicidio o tentativa (1.130) y delitos sexuales (809). También aparecen registros por fraude, estafa, lavado de activos, violencia intrafamiliar y terrorismo, entre otros.

América y Europa son los continentes donde más colombianos enfrentan procesos judiciales. En Latinoamérica, además de Panamá, se destacan Venezuela (1.951), Ecuador (1.945), Chile (1.404) y Perú (969).