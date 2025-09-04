Oficial: esta es la titular de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia por Eliminatorias

La Selección Colombia se enfrenta contra la Selección de Bolivia y, a minutos de que la pelota ruede en el estadio Metropolitano de Barranquilla, la ‘Tricolor’ hizo oficial su once titular para enfrentar este partido que es válido por la jornada 17 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En la convocatoria para esta última doble fecha destacó como sorpresa el nombre de Dayro Moreno (que será suplente), jugador de actualidad goleadora destacada, pues es el máximo artillero en la Copa Sudamericana con el Once Caldas y, además, es el goleador histórico del FPC.

¿Cuál es el historial de partidos entre Colombia y Bolivia?

Pues bien, a nivel de Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Colombia se queda con el mano a mano contra Bolivia.

La ‘Tricolor’ y ‘La Verde’ se han enfrentado en 15 ocasiones. Colombia ganó 9, empataron 4 veces y Bolivia solo se ha quedado con 2 triunfos.

Así, la última vez que ambas escuadras se vieron las caras en Barranquilla fue Colombia la que se quedó con los tres puntos.

Para esa ocasión, el 24 de marzo de 2022, se enfrentaron por la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, torneo al que los ‘Cafeteros’ no terminarían yendo tras quedar eliminados en el clasificatorio.

Ahora, en ese partido, la Selección Colombia ganó 3-0 con goles anotados por Luis Díaz, Miguel Ángel Borja y Mateus Uribe.

Esta es la titular de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia:

Arquero: Camilo Vargas.

Camilo Vargas. Defensas: Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica.

Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica. Volantes: Richard Ríos, Jefferson Lerma y James Rodríguez.

Richard Ríos, Jefferson Lerma y James Rodríguez. Detentaros: Jhon Arias, Jhon Córdoba y Luis Díaz.

Así se jugará las fecha 17 de las Eliminatorias 2026: día y hora de los partidos

Fecha 17 de las Eliminatorias

Paraguay vs. Ecuador - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Argentina vs. Venezuela - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Uruguay vs. Perú - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Colombia vs. Bolivia - 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Brasil vs. Chile - 4 de septiembre de 2025 a las 7:30 de la noche.

