Tarde cívica en Barranquilla por partido de la Selección Colombia

Barranquilla

Las autoridades del Distrito de Barranquilla declararon tarde cívica por el partido de la Selección Colombia que se disputará este jueves 4 de septiembre contra Bolivia.

En la ciudad, instituciones educativas y entidades públicas tendrán jornada laboral reducida.

La información fue dada a conocer por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, que detalló que la medida fue oficializada a través de un Decreto.

“Con el corazón en el Metro, Barranquilla está lista para vibrar con nuestra Tricolor! Hoy, jueves 4 de septiembre, declaramos tarde cívica para que todos apoyemos a la Selección Colombia en su partido frente a Bolivia y en su camino al Mundial”, dijo el mandatario.

Por su parte, con más de 1.300 uniformados, la Policía vigilará el partido y adelantará inspecciones a establecimientos comerciales con apoyo de autoridades distritales.

Desde la 1:30 p.m se dispondrá un Puesto de Mando Unificado- PMU que estará a cargo de la seguridad del encuentro deportivo.

Sobre el operativo desplegado por la Fuerza Pública, serán tres los anillos de seguridad del encuentro, que también contará con apoyo aéreo mediante el helicóptero “Halcón” y 2 drones SIART, además de un monitoreo con más de 140 cámaras de videovigilancia dentro del estadio, incluyendo reconocimiento facial.

En lo que tiene que ver con los cierres viales de este 4 de septiembre de 2025, entre las 07:00 y 23:59 horas, estarán cerradas: Avenida Murillo (Calle 45) entre Carrera 1E y Avenida Circunvalar; Calle 46 entre Carrera 1E y Avenida Circunvalar; Carrera 1 Sur entre Avenida Murillo y Calle 46; Carrera 7 Sur entre Calles 46 y 47; Carrera 10A Sur entre Calles 46 y 46C; y Carrera 12 Sur entre Calles 46 y 46C.