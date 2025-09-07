MinDefensa anunció plan de choque para San Andrés

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció una serie de medidas para fortalecer las capacidades humanas, logísticas, de movilidad y técnicas de la Fuerza Pública en la isla de San Andrés.

El alto funcionario aseguró que, en las próximas semanas, llegarán a la isla 35 nuevos policías, cuatro perros antinarcóticos, tres peritos de criminalística y un fotógrafo forense.

De igual manera, tendrán la importante misión de realizar acciones tendientes a combatir el homicidio, contrabando, narcotráfico, robo y violencia intrafamiliar, entre otros.

Por otro lado, el ministro Sánchez Suárez aseguró que tres embarcaciones de última generación de la Armada Nacional de Colombia comenzarán a navegar en los próximos días en las aguas del Caribe cercanas al archipiélago. El objetivo es aumentar la flota marítima que actualmente tienen las autoridades allí y realizar operaciones de interdicción contra el narcotráfico.

Así mismo, el jefe de la cartera de Defensa se comprometió a agilizar el proyecto de cámaras de seguridad en San Andrés, el cual será implementado de manera conjunta entre el Ministerio del Interior y la Gobernación, el cual tendrá una inversión cercana a los $15.000 millones.

