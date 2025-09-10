Millonarios se pone al día en la Liga BetPlay 2025-ll: convocados para enfrentar al Deportivo Pasto

Este miércoles 10 de septiembre la Liga BetPlay tendrá acción con un juego aplazado de la fecha 2. En Bogotá, Millonarios se pone al día en su calendario y recibe al Deportivo Pasto, equipo que también tiene otro partido pendiente.

El conjunto embajador viene de ceder puntos en condición de local, luego de igualar 0-0 contra Independiente Santa Fe, en una nueva edición del clásico capitalino. Tras este juego, el cuadro azul espera conseguir una buena racha para sumar la mayor cantidad de puntos posibles y luchar por un lugar en los cuadrangulares.

El compromiso entre azules y volcánicos será el segundo duelo como local para el técnico Hernán Torres. El entrenador tolimense busca celebrar su primer triunfo frente a su hinchada en su regreso a Millonarios.

Para este compromiso, el conjunto capitalino decidió ir con lo mejor de su nómina disponible para conseguir una victoria frente a Deportivo Pasto. El conjunto embajador tiene la novedad del regreso de un futbolista, que es muy querido por los hinchas y que estaba ausente por lesión.

La principal novedad es el regreso del delantero Leonardo Castro, quien vuelve a ser tenido en cuenta luego de un poco más de cinco meses. Asimismo, salieron de convocatoria Juan José Ramírez y Dewar Victoria.

El grupo de jugadores convocados de Millonarios está conformado por Diego Novoa, Iván Arboleda, Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Alex Moreno Paz, Nicolás Arévalo, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Sebastián Del Castillo, Alex Castro, Beckham Castro, Leonardo Castro, Brayan Cuero, Santiago Giordana, Sebastián Mosquera, Luis Marimón, Edwin Mosquera y Jorge Hurtado.

¡VAMOOOOOOS MILLOOOOOOS! 💙🔥⚽



▶️ Estos son nuestros convocados para enfrentar mañana a Deportivo Pasto en el Estadio El Campín.#HerenciaEmbajadora ✨ pic.twitter.com/Amf90qhC30 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 9, 2025

Para este duelo, el DT del conjunto capitalino convocó a 20 jugadores, de los cuales 11 saltarán a la cancha y nueve estarán como suplentes en el banquillo.

El partido entre Millonarios y Deportivo Pasto está programado para disputarse el miércoles 10 de septiembre, a las 7:30 p.m. El compromiso se realizará en el estadio El Campín y se podrá ver por la señal de Win + Fútbol y Win Sports Play.

Millonarios vs. Deportivo Pasto

Fecha: 10 de septiembre.

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín.

Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

Escuche W Radio en vivo aquí: