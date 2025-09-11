Petro reportó muerte de 4 integrantes de estructura de disidencias señaladas de asesinar 13 policías

A través de su cuenta en la red social X, el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó la muerte en combate de cuatro integrantes de la estructura 36 de las disidencias Farc, en Antioquía, tras un operativo de la Policía Nacional. “Los encontramos y cayeron en combate”.

Por eso, el presidente Petro añadió: “han caído y son los mandos de la comisión que mató a los 13 jóvenes de la Policía con cargas explosivas”. Esto en referencia a los uniformados que fueron asesinados en Amalfi, Antioquia tras un ataque con explosivos.

Entre los abatidos, estaría alias “Román”, cabecilla de la comisión y alias “Guillermino” o “Zarco”, principal explosivista de la organización criminal, quién además sería el responsable de la preparación y activación de un campo minado que afectó el helicóptero de la Policía Nacional en donde se movilizaban los 13 policías en Amalfí.

La operación en donde murieron los integrantes de las disidencias Farc se llevó a cabo en la vereda El Manzanillo del municipio de Campamento (Antioquia); lugar donde además se incautó una importante cantidad de material bélico, explosivos y elementos de intendencia de los criminales.