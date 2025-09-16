“Es a futuro, armas no se le compran más a EE.UU.”: Benedetti tras orden de Petro a MinDefensa

En entrevista con La W, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó la orden del presidente Gustavo Petro de dejar de depender del armamento de los Estados Unidos.

Según Benedetti, lo que quiso decir el mandatario de los colombianos es que no se compre más armamento. “No es que no se utilice lo que hay o lo que se dio no se vaya a utilizar, es a futuro. Las armas no se le compran más a Estados Unidos”.

“Si usted revisa el informe se hace con base a erradicación forzada y lo que ha querido hacer este Gobierno es que sean voluntarias, que la gente se anote y exista un programa de sustitución de cultivos que se vio troncado por el recorte de las ayudas que hizo Trump (…). Pero si usted revisa cuál es el presidente que más ha erradicado con base a que sea voluntario, es este presidente”, añadió Benedetti.

“Eso es lo que molesta. Nosotros tenemos que estar cumpliendo como si estuviéramos en el colegio como un niño regañado. El problema es de ellos, ningún país puede sancionar a otro de forma unilateral, para esos está la ONU. Entonces Marco Rubio nos manda a descertificar, dice que somos erráticos, pero allá que hay un genocidio no hay una sanción (…) el país donde más presos hay por metro cuadrado por narcotráfico es de ellos, el país donde hay más consumidores es de ellos (Estados Unidos)”, afirmó.

En medio del consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro se refirió a la del Gobierno Trump de descertificar a Colombia en la lucha antidrogas. El mandatario fue enfático en decir que esto traerá consecuencias, por lo que ordenó al ministro de la Defensa que Colombia tiene que dejar de depender del armamento de los Estados Unidos.

“Estados Unidos deja de obligarnos y presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada. Ojo, se acabó eso, no más policías muertos, ya veremos cómo lo hacemos (…) se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos, no más limosnas ni regalos, ya desertificaron, esa es la decisión”.

Por eso, el presidente Petro fue enfático en decir: “al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, o sino no será un Ejército de la soberanía nacional, ya esa es una consecuencia. Los señores de la policía dejan de comprar pistolas como con las que mataron al Senador (Uribe Turbay)”.