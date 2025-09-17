Fea la sociedad que prohíba el abrazo, el beso y la caricia: Petro tras polémica con Gloria Miranda

El presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la polémica desatada por cuenta del abrazo que el mandatario le dio a la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda, durante el evento del Pacto Territorial en el Cauca el pasado 11 de septiembre.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el mandatario escribió un nuevo mensaje al respecto:

“No veo por qué sea pecado el abrazo o el beso. Quién dijo que la caricia es dominación y no una forma de comunicación humana que solo expresa algo que ha permitido la existencia de nuestra especie humana en el planeta: el amor”.

En ese sentido, el presidente Petro añadió: “Fea la sociedad donde prohíban el abrazo, el beso y la caricia”.

El pronunciamiento del presidente Gustavo Petro se da luego de que en el consejo de ministros del pasado 15 de septiembre respondiera a las críticas desatadas por este episodio.

“Ahora resulta que abrazar es sinónimo de misoginia, me va a explicar la ministra. Porque misoginia es que le tiene asco a la mujer, que hay muchos misóginos aquí, pero yo no le tengo asco, lo contrario. Entonces, ¿por qué voy a ser misógino?”, dijo el mandatario.

Según el mandatario, “esas son las campañas que nos arman feministas de la derecha”, sobre quienes consideró que “ser feminista de derechas no es ser feminista, porque la feminista de derechas está peleando es por que quienes aspiran a altos cargos públicos sean la mitad para ellas, pelea que yo he acompañado, pero no que la mujer sea igual”.

“(A las feministas de derecha) les importan un bledo las mujeres trabajadoras, las mujeres de los tintos, las mujeres que salen en minifalda a las calles de noche”, agregó el presidente.

Durante el evento, desarrollado en el departamento de Cauca, Petro abrazó a Miranda y dijo: “Todas las ministras y funcionarias del Gobierno del cambio son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos escriben que son novias mías”.

