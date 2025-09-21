Cnel. Herrera afirmó que comunidad que secuestró a soldados en Huila está constreñida por ‘Mordisco’

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cnel. Herrera confirmó que comunidad que secuestró a soldados en Huila está constreñida por ‘Mordisco’

El coronel Henry Herrera Arenas, comandante de la Novena Brigada del Ejército Nacional, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar sobre la asonada contra soldados en Huila, donde, según comentó, eran 75 hombres de la fuerza pública rodeados por alrededor de 500 personas.

“Afortunadamente nuestros soldados se encuentran sin novedad. Están la vereda Gallego, municipio de la Plata (…). Cuando a una persona le impiden su libre movilidad se produce un secuestro. La comunidad, constreñida por el cartel de ‘Mordisco’, no fue agresiva con los soldados”, afirmó.

Asimismo, contó que la comunidad les manifestó a los soldados del Ejército que no tenían otro camino, pues si no cumplían la intención de los criminales de alias ‘Iván Mordisco’, podrían sufrir represalias como asesinatos, multas ilegales o desplazamientos forzados.

¿Por qué se producen constantemente asonadas contra la fuerza pública?

Explicó que las asonadas son maniobras preparadas por los grupos criminales para “impedir el avance de la fuerza pública y mantener sometida a la comunidad”.

El coronel Herrera también comentó que las bandas y grupos al margen de la ley entienden que, “sin seguridad, no va a llegar la institucionalidad”.

“Así someten a los jóvenes campesinos de la ruralidad colombiana y convierten en carne de cañón para sus estructuras criminales. Saben que, si no hay seguridad, no llegará el resto del Estado” a las regiones”, sostuvo.

¿Por qué la comunidad liberó a los soldados?

“Ya había un agotamiento por parte de la comunidad y nosotros nos desplazamos sobre la vereda Gallego. Cuando estábamos ahí, la comunidad abandonó el sector hacia sus casas”, relató.

Escuche la entrevista completa aquí: