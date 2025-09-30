Familia de Luis Andrés Colmenares denunció al director de la UNP por prevaricato por omisión

La familia Colmenares, integrada por Luis Alfonso Colmenares, Oneida Escobar y Jorge Colmenares, exconcejal de Bogotá, denunció ante la Fiscalía General de la Nación al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por el delito de prevaricato por omisión.

En la denuncia de 10 páginas, conocida por W Radio, se argumentó que, a pesar de las reiteradas amenazas contra los padres y el hermano de Luis Andrés Colmenares (fallecido en extrañas circunstancias el 31 de octubre de 2010), la UNP no habría garantizado medidas de seguridad.

“Dichas amenazas no solo han recaído sobre Jorge Colmenares, sino también sobre su padre, Luis Alonso Colmenares, y su madre, Oneida Escobar, circunstancias que han sido denunciadas a través de distintos medios de comunicación —en múltiples oportunidades— ante la Unidad Nacional de Protección y que han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación”, afirmó.

También se señaló que entre las intimidaciones se han encontrado casquillos de bala.

“El hecho más grave ocurrió el 5 de abril de 2024, cuando fueron dejados casquillos de bala en la puerta de la vivienda donde compartía residencia con sus padres. Dicha circunstancia constituyó una amenaza directa, grave y ostensiblemente verificable, no solamente en contra del exconcejal, sino también en contra de Luis Alonso Colmenares y Oneida Escobar”, afirmó.

Por estos hechos, la Fiscalía abrió una noticia criminal y, junto con la Policía Nacional, emitió un oficio formal a la UNP pidiendo medidas de protección reforzadas.

“Es importante señalar que el señor Jorge Colmenares había presentado información previa ante la UNP —en el marco del control que se realizaba de acuerdo con su condición de concejal y persona públicamente expuesta— para que se evaluara y garantizara su protección y la de su familia, sin que frente a la misma se hubiera adoptado medida eficaz alguna”, se lee en la denuncia interpuesta por el abogado Simón Hernández, apoderado de la familia Colmenares.

Otro de los elementos sobre los que se basa la denuncia consiste en la calificación de riesgo extraordinario que otorgó el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem).

“Pese a ello, la única medida otorgada —evidentemente insuficiente— fue la entrega de un celular en deficientes condiciones, para que el exconcejal Colmenares Escobar tuviera acceso directo con la Unidad Nacional de Protección”, se lee en el documento.

Igualmente, se reseña en la denuncia que el pasado 28 de agosto de 2025, en respuesta a lo solicitado por la Fiscalía General de la Nación, el director de la UNP decidió negar dicha solicitud, manifestando que “no se están informando hechos sobrevinientes ni se ha recibido información relacionada con su situación de riesgo actual”, concluyendo que “las medidas de protección solo podrán ser modificadas por el Cerrem cuando exista una variación de las situaciones que generaron el nivel de riesgo”.

Escuche W Radio en vivo: