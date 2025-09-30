Vamos a individualizar a los responsables: secretario de Seguridad de Bogotá por hechos de violencia. Foto: Alcaldía de Bogotá/ Suministrada.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, confirmó que ya se trabaja con las autoridades para individualizar a los encapuchados responsables de actos vandalismo en el norte de Bogotá durante este lunes (29 de septiembre).

“Estamos recolectando información que busca individualizar a los responsables y enfrentarlos a las sanciones de la ley de convivencia. En Bogotá, cualquier individuo que ejerza violencia física contra otro ciudadano o actos de destrucción contra bienes públicos y privados, será enfrentado con las herramientas que la Constitución y la ley nos brinda a través de las instituciones que están habilitadas para eso”, aseveró Restrepo.

Sumado a esto, el alto funcionario indicó que estas actuaciones fueron provocaciones para que las instituciones de la ciudad actuaran con fuerza.

“Los inaceptables actos de intimidación y atemorización de esta tarde en una zona del norte de la ciudad, mediante el uso de lenguaje estigmatizante, de acciones convocantes a la violencia, representan una trampa que un grupo de individuos querían imponer a las instituciones del Distrito y a la Policía Metropolitana, presionándolos a tener una reacción que pudiera superar el uso legítimo de la fuerza. Dicha actuación lo que busca es debilitar las capacidades del distrito para el manejo de situaciones críticas en el marco del libre derecho a la manifestación que ampara la Constitución Nacional” concluyó.

