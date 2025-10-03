“No vamos a retroceder ante la violencia”: MinJusticia tras atentado contra miembros del Inpec

Eduardo Montealegre, exfiscal general de la Nación. Foto: (Colprensa - Diego Pineda) / Diego Pineda

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, expresó su condena por el atentado sufrido por miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Bogotá el cual dejó tres dragoneantes heridos y uno más muerto.

Los funcionarios fueron atacados con armas de fuego cuando salían de su turno en la cárcel Modelo de Bogotá, a donde llegaron sicarios en dos motos, quienes les dispararon.

El ministro Montealegre expresó su solidaridad con los familiares de los integrantes del Inpec y afirmó que habrá una respuesta “firme” desde el Estado, con toda proporcionalidad.

“Los violentos deben saber que el Estado responderá en el marco institucional con mucha firmeza para que este hecho no se quede en la impunidad y para evitar que en el futuro estos actos se sigan repitiendo”, señaló el ministro desde Justicia.

Asimismo, agregó que “no vamos a ceder jamás ante la violencia”.

El jefe de la cartera de Justicia calificó lo ocurrido como un ataque “bárbaro” y expresó su solidaridad con las familias de los dragoneantes que fueron atacados.

El ministro Montealegre señaló su gratitud con todos los funcionarios del Inpec.

