“Dinamizaron el mercado de la muerte en el Atlántico”: Fernando Trejos sobre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’

Este jueves, 2 de octubre, las bandas criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, llegaron a un acuerdo de cese de actividades ilícitas hasta el 20 de enero del 2026. Dichas bandas operan en el área metropolitana de Barranquilla.

Es por eso por lo que Luis Fernando Trejos, quien es investigador de la Universidad del Norte, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y dio más detalles de estas bandas.

¿Quiénes son los pepes y los costeños?

De acuerdo con Trejos, ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ son los grupos que ha dinamizado los mercados de la muerte y de las ventas ilegales en el departamento del Atlántico en los últimos 10 años.

“Los Costeños son una disidencia de ‘Los rastrojos’ y así mismo los pepes son una disidencia de Los Costeños.”, aseguró.

¿Funcionará la tegua entre ambos grupos?

El investigador, afirmó que se debe tener un optimismo moderado ante el anuncio de una disminución de los delitos de extorsión y homicidio, puesto que, es probable que otros grupos llenen los vacíos que dejan ellos.“El 20 de enero habrá un corte y veremos si de verdad estas organizaciones son los responsables de los delitos”, mencionó.

Así las cosas, cuestionó la relación que hay entre la Alcaldía y la Gobernación, dado que se necesita una “participación activa” de estas entidades estatales para “que los jóvenes salgan de la delincuencia”

Finalmente, afirmó que “se negoció disminuir violencia a cambio de que dos integrantes de las bandas reciban el traslado a Barranquilla y que se les designe como gestores de paz”

Escuche la entrevista completa:

