Más de 100 municipios se encuentran en riesgo electoral, reveló MinInterior

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que para las próximas elecciones hay riesgo electoral en 104 municipios del país. Durante un encuentro con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar, se conoció el mapa de riesgo electoral. A partir de este encuentro, las autoridades evalúan mecanismos para superar esta situación.

“Nuestra preocupación está, principalmente, en las zonas donde hay problemas de orden público, es decir, donde hay producción y cultivo de coca. Me refiero, específicamente, al Catatumbo, norte de Santander; López de Micay, en El Plateado Cauca; en Nariño; en Chocó; y en el sur del Valle del Cauca, son 104 municipios en todo el país” , dijo el jefe de la cartera.

Por su parte, el ministro de la Defensa dijo que la Fuerza Pública tiene desplegado un Plan Democracia articulado con el Ministerio del Interior, la Registraduría y los diferentes partidos, “para garantizar el ejercicio libre, seguro y transparente de la democracia”.

Según el balance presentado, la Fuerza Pública ha acompañado más de 1.368 eventos preelectorales en todo el territorio nacional, en los que han participado candidatos, movimientos y partidos políticos. Para este propósito, se ha dispuesto un despliegue de 20.000 integrantes del Ejército y la Policía Nacional, encargados de custodiar las actividades políticas, las sedes de campaña y los actos de participación ciudadana.