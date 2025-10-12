¿Cuántos idiomas tiene Colombia? Son más de 60

Colombia cuenta con una enorme riqueza étnica y cultural, pues es una nación que alberga distintas tradiciones, historias y maneras de hablar. A pesar de que el territorio nacional es considerado un país hispanohablante, pues su idioma oficial es el español (castellano), esta no es la única lengua.

Debido a la colonización española, el país de ‘los cafeteros’ se vio en la obligación de aprender el idioma español. Sin embargo, existen pueblos nativos (indígenas) que conservan su lengua, y grupos étnicos afrodescendientes: afro-anglo-caribeño, que también se comunica a través de su propia jerga.

Esto sin mencionar, que en cada departamento de Colombia hay comunidades con acentos diversos y maneras particulares de hablar. Así que si desea conocer todo el territorio de la tricolor, es importante saber que en la puerta de Suramérica no solo se habla español.

¿Cuántas lenguas hay en Colombia?

De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) el país de la tricolor cuenta con 70 idiomas: el castellano y 69 lenguas maternas.

Las lenguas nativas se dividen en los siguientes grupos:

65 son lenguas indígenas

2 lenguas criollas: el de los palenqueros de San Basilio, y el creole de los isleños de San Andrés y Providencia.

1 idioma romaní o romaníes del pueblo Room (Gitano)

1 lengua de señas colombiana.

El portal web de la ONIC anuncia que: “las lenguas nativas de Colombia constituyen parte integrante del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos que las hablan, y demandan, por lo tanto, una atención particular del Estado y de los poderes públicos para su protección y fortalecimiento. La pluralidad y variedad de lenguas es una expresión destacada de la diversidad cultural y étnica de Colombia…”, según la Ley 1381 de 2010.

¿Cuáles son las 65 lenguas indígenas existentes?

Achagua Andoque Awapit Bará Barasano Barí Ara Bora Cabiyari Carapana Carijona Cocama Cofán Cuiba Curripaco Damana Desano Embera Ette Naka Hitnu Guayabero Ika Inga Kakua Kamsá Kichwa Kogui Koreguaje Kubeo Kuna Tule Macuna Miraña Muinane Namtrik Nasa-Yuwe Nonuya Nukak Ocaina Piapoco Piaroa Piratapuyo Pisamira Puinave Sáliba Sikuani Siona Siriano Taiwano Tanimuca Tariano Tatuyo Tikuna Tinigua Tucano Tucuná Tuyuca Uitoto Uwa Wanano Wayuunaiki Wounaan Yagua Yanuro Yuhup Yukpa Yuruti

¿Cuántos grupos étnicos hay en Colombia?

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en Colombia hay reconocimiento legal de cuatro grupos étnicos:

Indígenas (pueblos nativos)

(pueblos nativos) Afrocolombianos: que incluye a afrodescendientes, negros, mulatos y palenqueros de San Basilio.

que incluye a afrodescendientes, negros, mulatos y palenqueros de San Basilio. Raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Rom o gitano.

