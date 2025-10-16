Justicia de España absolvió de blanqueo de capitales al ‘Pablo Escobar sueco’

Símbolo de la Justicia con la bandera de España, imagen de referencia - Getty Images / SimpleImages

El Tribunal Supremo (TS) español ha absuelto a Jonas Falk, conocido como el ‘Pablo Escobar sueco’, del delito de blanqueo de capitales, al no considerar probado que sus inversiones en España procedieran del narcotráfico.

En la sentencia, adelantada por el diario El País y a la tuvo acceso EFE, el TS estima los recursos presentados por Falk y por otros siete condenados y anula la decisión previa de la Audiencia de Barcelona de imponerle dos años y medio de cárcel y una multa de cinco millones de euros por blanqueo de capitales.

La audiencia consideró probado que, entre 2007 y 2009, Falk obtuvo elevadas cantidades de dinero de actividades vinculadas al narcotráfico, principalmente cocaína, y para disfrutar de ellas de forma legal creó una estructura física y jurídica internacional que incluía inversiones en propiedades inmobiliarias de España.

No obstante, mientras se instruía en España la causa por blanqueo de capitales, Falk fue absuelto en 2014 por la justicia sueca del delito de tráfico de drogas.

Había sido procesado a raíz del hallazgo de cuatro grandes alijos de cocaína entre 2006 y 2010, lo que le valió para que la prensa de su país lo bautizara con el sobrenombre del ‘Pablo Escobar sueco’, en referencia al famoso narco colombiano.

La Audiencia de Barcelona desvinculaba las ganancias que Falk invirtió en España de las operaciones de las que fue absuelto en Suecia, pero daba por probado que sus fondos procedían de negocios vinculados al narcotráfico.

Precisamente, la absolución del delito de narcotráfico fue el principal argumento para recurrir en el Tribunal Supremo y el motivo por el que finalmente han sido absueltos los condenados en España, incluida Harriette Broman, tía de Falk y que en su juventud fue una cantante conocida en Suecia.

El Supremo mantiene que no hay “prueba suficiente” de que los fondos empleados en esas inversiones provengan de operaciones de tráfico de sustancias estupefacientes distintas de aquellas por las que fue absuelto por los tribunales suecos.

