Video: Asistente a acto de perdón en caso Cajar regañó a Petro por hablar de otros temas

Durante el acto de reconocimiento de responsabilidad en el caso ‘Integrantes de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo’, uno de los asistentes reclamó al presidente Gustavo Petro mientras hablaba de otros temas.

“Deje de burlarse de nosotros”, dijo el asistente.

Este episodio ocurrió luego de que el presidente Gustavo Petro hablara sobre el genocidio en Palestina y lo comparara con lo que ocurrió en Colombia en medio del conflicto armado.

“Estamos esperando su reconocimiento”, le dijo el asistente al evento a Petro, a lo cual el mandatario respondió: “Ay, Dios, estoy en eso. Usted me tiene algo, pero voy para allá y este será el hecho por el que se recuerde este evento, lamentablemente”.

El mandatario agregó: “Tengo que hablar de mi propia realidad, porque hablo con mi corazón, nunca con la mentira. Otros presidentes podrán tener y votarán por ellos si quieren la mentira, pero yo hablo con mi corazón”.

Por eso, Petro recalcó: “Aunque me hizo salir de donde iba, podemos volver al tema del genocidio de Palestina y Colombia, así disguste”.

