Festival Internacional de Cine de Cali: estas son las fechas y algunas obras que encontrará

Este martes, 21 de octubre, llegó a los micrófonos de La Hora del Regreso la directora del Festival Internacional de Cine de Cali (FICCALI), Gerylee Polanco, quien habló sobre este evento cultural.

Desde este 21 al 26 de octubre se estará llevando a cabo el Festival Internacional de Cine de Cali, un evento que desea divulgar las obras cinematográficas de la capital de la salsa, Colombia y el mundo.

Polanco contó que esta temporada el festival tuvo un equipo comprometido, con gran convicción, hay nuevos talentos, se presentan distintas escuelas de cine y lo que se busca es que este evento sea un nuevo articulador en la producción y creación de películas locales.

¿Qué hace que el FICCALI sea especial y diferente a los demás festivales de cine?

La directora señaló que el primer distintivo de este festival es que se realiza en Cali, un sitio que actualmente le apuesta a la cultura y la recreación de los ciudadanos.

Desde el cine trabaja con grandes talentos y un excelente equipo para poder brindarle al mundo cine de calidad desde lo local.

¿Cómo es el proceso de selección de películas?

“El festival tiene un comité curatorial, la dirección artística a cargo de Alejandro Martín, un equipo que ha trabajado desde hace muchos meses (...) han visto varias películas, diálogos y apuestas de cine colombiano”, para poder seleccionar las mejores obras que serán presentadas en el FICCALI, explicó la directora.

El FICCALI se estrenó este 21 de octubre con la película caleña: ‘Llueve sobre Babel’.

¿En qué lugares de la ciudad tiene espacio el FICCALI?

Cinemateca La Tertulia

Cine Colombia de chipichape

El nuevo centro de Ciencia, Arte y Tecnología de Yawa

Teatro San Fernando

¿Cuál es la película que recomienda?

La directora recomendó la película ‘Visiones afro del futuro’, que hace parte del enfoque que está llevando a cabo el FICCALI este año: cineastas afro e indígenas, la relación entre la memoria y reparación.

