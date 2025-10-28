El rapero Diddy saldrá de prisión en mayo de 2028

El rapero Sean Combs, conocido como Diddy, cumplirá su sentencia y saldrá de prisión en mayo de 2028, según el Buró Federal de Prisiones (BOP, en inglés).

El BOP actualizó hoy en su página web el fichero del artista, donde apuntó que la fecha exacta en la que podrá salir de la cárcel es el 8 de mayo de 2028.

Combs fue sentenciado a principios de octubre a 50 meses de prisión —alrededor de cuatro años y dos meses— por dos cargos federales de transporte para ejercer la prostitución, así como a una multa de 500.000 dólares.

También fue condenado a cinco años de libertad supervisada.

El rapero ya ha cumplido un año en prisión, pues en septiembre de 2024 fue detenido y llevado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, en inglés), donde aún se encuentra.

No obstante, Combs ha pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, que le indulte, según confirmó el propio mandatario, aunque no indicó si efectivamente le perdonará o no.

Más allá de esto, sus abogados han comunicado su intención de apelar la sentencia fijada por el juez del caso, Arun Subramanian.

La condena del músico, de 55 años, llegó tras un juicio que duró dos meses y en el que fue absuelto de los delitos más graves que afrontaba, de tráfico sexual y crimen organizado, que podrían haberle acarreado una pena máxima de cadena perpetua.

Durante el proceso judicial, la fiscalía llamó a comparecer a 34 testigos, entre ellos dos exnovias del rapero, Cassie Ventura y una mujer que testificó bajo el seudónimo genérico de Jane.

Ambas le acusaron de obligarlas a participar en maratones sexuales con prostitutos, denominados por el propio Combs como “freak offs”, así como de agredirlas física y sexualmente.

