“Decir la verdad en política tiene un costo”: concejal ‘Fuchi’ por sanción de Procuraduría

Por medio de un comunicado, el concejal Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, se refirió a la decisión en primera instancia de la Procuraduría General de la Nación de suspenderlo e inhabilitarlo por 14 meses.

“Recibo con respeto, la decisión. De igual manera, nos preparamos con mi equipo jurídico para presentar la apelación ante la segunda instancia y, si es necesario, acudir a los jueces de la República. Porque estoy convencido de mi inocencia, y sobre todo, de la nobleza de las causas que defiendo”, dijo Forero.

Agregó: “Respondí ante un procedimiento irregular, y demostraré ante la justicia que mi actuar fue legítimo. Pero más allá del proceso, lo que hoy quiero dejar claro es que esta lucha no se detiene”.

Además, el cabildante cuestionó que este tipo de fallos parecen justo cuando se acercan los procesos electorales en el país.

“No es coincidencia que se intente frenar a quienes no hacemos parte de las viejas roscas ni de los pactos del silencio. Es evidente que a ciertos sectores les incomoda que voces diferentes crezcan y denuncien lo que otros prefieren callar”, agregó.

Sumado a esto, Forero aseguró que durante todos estos años ha denunciado cientos de irregularidades en la movilidad de Bogotá y que lo seguirá haciendo.

“Seguiré trabajando dentro o fuera del Concejo porque la causa de los conductores, de la justicia social y de la transparencia no depende de un cargo: depende de la convicción y esa convicción está más firme que nunca”, concluyó.

