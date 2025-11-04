Caso Jaime Esteban Moreno: Galán pidió intensificar búsqueda y captura del otro responsable

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió en su cuenta de X (antes Twitter) a la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes que falleció tras una golpiza el pasado viernes 31 de octubre en medio de la celebración de Halloween en Bogotá.

“Jaime Esteban Moreno tenía una vida por delante que le fue arrebatada como resultado de una agresión cobarde el viernes en la madrugada en Bogotá”, dijo Galán.

Le puede interesar: Este es el momento de la agresión a Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes

Así mismo, el mandatario de la capital confirmó que pidió celeridad a las autoridades para dar con el segundo hombre implicado en este caso.

“Desde que tuve conocimiento de los hechos, el viernes pasado, le pedí a la @PoliciaBogota que, en conjunto con el CTI, responsable directo de la investigación del caso, se intensifique la búsqueda y captura del otro responsable directo de la agresión”, agregó.

Galán también relató cómo fue el procedimiento de las autoridades una vez se conoció el caso.

“Tan pronto como la @PoliciaBogota fue alertada de la agresión, procedió al traslado de Jaime para atención médica, así como a la búsqueda de los individuos descritos por testigos como responsables, logrando la captura de un hombre y dos mujeres, las cuales fueron dejadas en libertad en la audiencia de legalización”, añadió.

Por último, el alcalde de solidarizó y se comprometió a dar resultados en este caso para que no haya impunidad.

“A la familia de Jaime Esteban Moreno, toda mi solidaridad. Cuenten con mi compromiso para que este crimen, que hoy enluta a nuestra ciudad, no quede impune y que los responsables paguen”, puntualizó.

Jaime Esteban Moreno tenía una vida por delante que le fue arrebatada como resultado de una agresión cobarde el viernes en la madrugada en Bogotá.



Tan pronto como la @PoliciaBogota fue alertada de la agresión, procedió al traslado de Jaime para atención médica, así como a la… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 4, 2025

Escuche W Radio en vivo: