Nequi y Bancolombia suspenderán servicio el 5 y 6 de noviembre: ¿En qué horario y por qué?

Los usuarios de Bancolombia y la plataforma digital Nequi deberán ajustar su planificación financiera a principios de noviembre, debido a una serie de interrupciones programadas en los canales virtuales de ambas entidades. Estas pausas, aunque temporales, buscan optimizar los sistemas y se llevarán a cabo en horas de la madrugada.

La entidad bancaria Bancolombia ha anunciado la suspensión temporal de su aplicación móvil y otros servicios en línea en dos jornadas esta semana, este proceso forma parte de un mantenimiento programado de sus canales digitales, con el como objetivo de mejorar la estabilidad y velocidad de las plataformas, de esta manera optimizan la experiencia de los clientes.

Esta medida se toma luego de que se registraran fallas recurrentes que afectaron a miles de usuarios .

El mantenimiento de Bancolombia se realizará durante las madrugadas del miércoles 5 y jueves 6 de noviembre de 2025. El periodo de interrupción es de una hora cada día, desde las 12 a.m hasta la 1:00 a.m.

En este tiempo, quienes intenten acceder a la banca digital de la entidad se encontrarán con restricciones, pues los canales no estarán disponibles para realizar operaciones.

Estos son los servicios que estarán inactivos:

Aplicación móvil (app) y Sucursal Virtual (web).

Pagos en línea y consultas de movimientos.

Transferencias hacia otras entidades bancarias.

Canales que sí funcionarán:

Uso de tarjetas de débito y crédito

Retiros y consultas en cajeros automáticos

Transacciones a través de la red de corresponsales bancarios

Suspensión de Nequi

Nequi, que forma parte del mismo grupo financiero, también informó sobre sus propias labores de optimización para mejorar la experiencia de los usuarios.

El mantenimiento de Nequi se programó para un día diferente: el martes 4 de noviembre. La ventana de suspensión también será breve, ocurriendo entre las 2:00 a.m. y las 3:00 a.m.. Durante esa hora, no será posible ingresar a la aplicación ni realizar movimientos como pagos, transferencias o recargas .

Ante estas suspensiones temporales, ambas entidades hacen un llamado a los usuarios para que planifiquen con antelación sus pagos, retiros e inversiones importantes. De esta misma manera, recomiendan verificar la información oficial del banco y evitar múltiples intentos de ingreso que podrían bloquear temporalmente las cuentas.

Estas jornadas técnicas, aunque exigen una pausa a los usuarios, son necesarias para que las instituciones financieras puedan mejorar la estabilidad de sus sistemas y garantizar la seguridad y confianza en las operaciones diarias.

