EN VIVO 🔴| Crimen de Jaime Esteban Moreno: Fiscalía imputa cargos al único capturado

Este miércoles, 5 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos a Juan Carlos Suárez Ortiz, único capturado y vinculado al asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de Los Andes.

¿Quién es Juan Carlos Suárez?

Juan Carlos Suárez es el principal sospechoso se haber agredido a Moreno, junto a Ricardo González Castro, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Suárez es un hombre de 27 años que realiza su pregrado en las ingenierías mecánica e industrial en la Universidad de Los Andes.

¿Qué se sabe del caso Jaime Esteban Moreno?

El día de la agresión, la Policía capturó a Juan Carlos Suárez Ortiz y a dos mujeres más de nacionalidad extranjera, pero posteriormente las dos señaladas fueron liberadas.

Asimismo, las autoridades confirmaron que un cuarto señalado huyó del lugar y sigue prófugo de la justicia. El Reporte Coronell reveló el video en donde se ve el rostro del otro presunto agresor de Moreno. Además, La W confirmó que el nombre de este implicado es Ricardo Rafael González.