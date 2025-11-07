Hallan cuerpo de empresario que cayó al Lago Calima tras volcamiento de lancha

Las autoridades reiteraron el llamado a cumplir con las medidas de seguridad y portar chalecos salvavidas al navegar en el embalse. Foto: Defensa Civil.

Calima El Darién

Tras cuatro días de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron que en las últimas horas fue hallado el cuerpo de Juan Carlos Rivera Gómez, el empresario que se ahogó después de caer al Lago Calima, tras el volcamiento de una lancha en la que viajaba con familiares.

De acuerdo con el reporte oficial, el cuerpo emergió de manera natural a la superficie.

“Este proceso ahora se adelantará por parte de las autoridades pertinentes que realizarán las investigaciones para esclarecer el caso”, indicó Diego Vásquez, coordinador operativo de la Defensa Civil seccional Valle del Cauca

En la embarcación se movilizaban 14 personas, de las cuales 12 fueron rescatadas con vida, mientras que una mujer falleció durante el accidente ocurrido el pasado lunes 3 de noviembre.

En las operaciones participaron buzos privados, el Cuerpo de Bomberos de Calima, la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, la Defensa Civil, la Cruz Roja y operadores turísticos de la zona.

Las autoridades reiteraron el llamado a cumplir con las medidas de seguridad y portar chalecos salvavidas al navegar en el embalse.